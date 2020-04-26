شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مستشفيين بالمنوفية عقب إصابة طبيب بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح محمد هنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، أن تم عمل حملة تطهير وتعقيم شملت مستشفى بركة السبع المركزي ومستشفي حميات شنتنا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازيه للوقايه والحد من انتشار فيروس كورونا. جاء لك عقب ظهور حالة إيجابية لطبيب يعمل بمستشفى بركة السبع المركزي، وتم نقله إلى مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,319

تعافي 1,114

وفيات 307

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم مستشفيين بالمنوفية عقب إصابة طبيب بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.