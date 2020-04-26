شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك دولة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 4 قرارات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في مركزي حوش عيسى وبدر على مساحة نحو 690 مترًا مربعًا.

وشدد «المحافظ» على الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع البناء المخالف، مهيبًا بالمواطنين عدم استغلال ظروف محاربة الدولة لفيروس كورونا والتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول ذلك.

وأوضح أنه تم تنفيذ 3 قرارات في حوش عيسى على مساحة 590 مترًا لتعديات بالبناء على أرض زراعية، وقرار في بدر على مساحة 100 متر مربع بالبناء المخالف على أرض مملوكة للدولة.

إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك دولة بالبحيرة

إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك دولة بالبحيرة