شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب كبائن آلية لتعقيم الأفراد بمستشفيات قنا الجامعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية عن تركيب وتشغيل عدد (2) كابينة تعقيم أفراد ضمن كبائن التعقيم التي وزعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية الطواقم الطبية والعاملين بها والجمهور الخارجي.

الإجراء جاء برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا.

وأكد يوسف أن الإجراءات التي تم اتخاذها من تخفيض العمل بالعيادات الخارجية وقوائم العمليات تأتي في إطار الالتزام بالمعايير والبروتوكولات التي وضعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في إطار الحرص على سلامة جمهور المستشفيات الجامعية والفرق الطبية والعاملين من خطر الإصابة وانتشار فيروس كورونا المستجد كما تهدف الى المحافظة على تقديم الخدمة الصحية بقدر الإمكان.

وأوضح الدكتور سامر سعد فؤاد المشرف على إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أن تلك الكابينة تقوم برش الشخص المار من خلالها بصورة آلية والهدف منها تعقيم الأفراد من الفيروسات والأجسام الضارة التي قد تكون عالقة بأجسامهم وملابسهم خلال المعاملات اليومية.

وأضاف أنه جاري الرش اليومي لجميع منشآت المستشفيات الجامعية بأدوات ومواد التعقيم المختلفة.

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تركيب كبائن آلية لتعقيم الأفراد بمستشفيات قنا الجامعية

تركيب كبائن آلية لتعقيم الأفراد بمستشفيات قنا الجامعية

تركيب كبائن آلية لتعقيم الأفراد بمستشفيات قنا الجامعية

تركيب كبائن آلية لتعقيم الأفراد بمستشفيات قنا الجامعية

تركيب كبائن آلية لتعقيم الأفراد بمستشفيات قنا الجامعية

تركيب كبائن آلية لتعقيم الأفراد بمستشفيات قنا الجامعية