شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال الرش والتعقيم للشوارع للحد من عدوى «كورونا» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت مجالس المدن بالتنسيق مع الشباب تعقيم الشوارع وتطهيرها ضد فيروس كورونا المستجد. وقام غريب أحمد على رئيس مدينه شبين القناطر باستكمال اعمال رش وتعقيم شوارع المدينة والميادين الرئيسية بعد رش وتعقيم المبانى والمؤسسات الحكومية والمكاتب البريدية ومواقف السيارات بالمدينة وبالتعاون مع إدارة الطب البيطرى وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بشبين القناطر للحد من اى تداعيات لفيروس كورونا. وواصل شباب القرى بطوخ فى ترسا وقرقشنده واجهور وكفر الجمال أعمال التطهير والرش ليلا للشوارع للحد من العدوى. رش وتعقيم شوارع القليوبية رش وتعقيم شوارع القليوبية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,319

تعافي 1,114

وفيات 307

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