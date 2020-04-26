شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. السعودية ترفع حظر التجول جزئيا باستثناء مكة.. ارتفاع مصابى كورونا فى تونس لـ939 حالة.. بريطانيا تقصف مواقع لداعش فى العراق.. وفيات كورونا بالفلبين تتجاوز 500 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر " السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية. الملك سلمان أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقاً، انطلاقا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه في التخفيف عن المواطنين والمقيمين. كورونا فى تونس أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 939 حالة . الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية تعرضت إحدى القرى غربى كركوك، اليوم الأحد، إلى هجوم بقذائف الهاون من قبل عناصر داعش ، مما أدى لاصابة مدنى بجروح، وصرح مصدر أمنى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن ثلاث قذائف هاون سقطت فى قرية خلف الأسود التابعة لناحية الرياض غربي كركوك، ما أدى لإصابة مدنى بجروح. تنظيم داعش الإرهابى أعلنت الحكومة البريطانية، أن سلاح الجو الملكي، نفذ "غارة جوية ناجحة" بقاذفتي "تايفون"، في 10 أبريل الجاري، ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة طوز خورماتو، جنوبي كركوك، شمال العراق. Advertisements بابا الفاتيكان وجه البابا فرانسيس ، بابا الفاتيكان ، أمس السبت نداء خاصاً للصلاة من أجل العاملين بدور الجنازات خلال انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وخص العمال بالذكر خلال القداس الذي أقامه من محل إقامته بفندق مدينة الفاتيكان. وفيات كورونا فى الفلبين تتجاوز 500 وفيات كورونا فى الفلبين تتجاوز 500 كورونا - صورة أرشيفية قالت وزارة الصحة في الفلبين اليوم الأحد، إنها سجلت سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 501. مقالات صحف الخليج تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الأحد العديد من القضايا الهامة أبرزها، أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد شكّلت امتحاناً حقيقياً للعالم، لقياس مدى ترابطه وتضامنه في الأزمات، حيث أعطت الانطلاقة لميلاد توجه جديد في العلاقات الدولية قائم على المصير المشترك.

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كانت هذه تفاصيل خبر باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. السعودية ترفع حظر التجول جزئيا باستثناء مكة.. ارتفاع مصابى كورونا فى تونس لـ939 حالة.. بريطانيا تقصف مواقع لداعش فى العراق.. وفيات كورونا بالفلبين تتجاوز 500 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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