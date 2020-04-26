شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يقدم 20 نصيحة لزيادة المناعة لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة أسماء فتحى استشارى الصحة العامة والطب الوقائى وعضو الفريق البحثى لمكافحة العدوى بالمركز القومى للبحوث، أن المناعة هى حائط الصد الرئيسى فى مواجهة فيروس كورونا وتحدد قدرة الجسم على الصمود والتغلب عليها، ويتكون جهاز المناعة من مجموعة من الخلايا والأنسجة تشبه الجيش ويقوم كل منها بوظائف محددة لمهاجمة أى فيروسات أو ميكروبات تدخل الجسم للتخلص منها والقضاء عليها.

وأوضحت الدكتورة اسماء فتحى بحسب نشرة صادرةعن المركز القومى للبحوث إن زيادة المناعة تعد قارب النجاة الرئيسى ضد فيروس كورونا مقدمة بعض اللمحات التى تساعدك على زيادة مناعة الجسم كمايلى :



● تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الليمون، الخضراوات الورقية الداكنة ,الفلفل

● تناول الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الثوم والبصل

● تناول كوب من الماء الساخن مع العسل والليمون صباحا

● الإكثار من الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى مثل الجوافة,البروكلى,البرتقال,اليوسفى , الكرفس

● تناول 8 أكواب من الماء فى اليوم

● تناول المشروبات الساخنة مثل الزنجبيل والينسون

● التقليل من تناول السكريات لأنها تقلل من مناعة الجسم

● النوم 7-8 ساعات يوميا حتى يعمل جهاز المناعة بشكل جيد

● تنوع مكونات الطعام من كربوهيدرات وبروتينات ودهون غير مشبعة وألبان وخضروات وفاكهة

● تناول الأطعمة التى تحتوى على أوميجا 3 مثل السمك

● الحصول على قدر كافى من الزنك من اللحوم والسمك والبيض ومنتجات الألبان

● تسخين الخبز قبل تناوله لقتل الميكروبات

● تقليل تناول الوجبات الجاهزة من المطاعم

● تقليل التوتر والضغط العصبى لأنه يقلل من مقاومة جهاز المناعة ويضعفه

● تجنب شرب المنبهات والتدخين والكحوليات

● استخدم التوابل المفيدة مثل الكركم والقرفة والفلفل الأسود

● شرب الشاى الأخضر لما يحتويه على مضادات للأكسدة

● البعد عن المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية

● عدم استخدام المضادات الحيوية بدون أذن الطبيب

● كسر دائرة العدوى عن طريق الالتزام بغسل اليدين وتنظيف الأسطح