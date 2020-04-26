شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة:صادرات 3محاصيل خضر وفاكهة تتخطى1.7مليون طن.. والموالح بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادرات 3 محاصيل لما يقرب من مليون و775ألف طن وهى الموالح، والبطاطس ، والبصل ، وهناك تدفق ملحوظ في الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والاوربية ، وفتح منافذ جديدة ، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ ”الخليج 365”،إن إجمالي صادرات مصر من الموالح منذ بدء الموسم التصدير الجديد بلغ مليون و150 ألف طن، بينما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من البطاطس 506 ألف طن، تلاها في المركز الثالث البصل بإجمالي 129 ألف طن ، مضيفا أن اجمالى 3 محاصيل تصديرية بلغت ما يقرب من مليون و775 ألف طن وجارى الشحن .

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وأضاف"العطار"، انه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية التي تمثل الآن عمود الاقتصاد القومي بعد حالة الإنكماش في القطاع السياحي بسبب إنتشار فيروس كورونا عالميا ، موضحا زيادة تدفق الصادرات وتعافى السوق ، بالإضافة الى انفراج في عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الاوربية ، مشير الى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال الى الأسواق العالمية، حيث يعبتر البرتقال المصرى من اجود أصناف البرتقال فى العالم.

كان السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، تدخل لحل مشاكل الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير ، وتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة ) والعمل علي تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والمواني مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.