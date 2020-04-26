شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور: إزالة فورية لبناء مخالف بالحى التاسع بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لبناء روڤ تحت الإنشاء بالحى التاسع بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وفى ذات السياق أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة لإزالة العشوائيات بنطاق الحى الأول وحى الشباب، وذلك بمشاركة أمن الجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

كما وجه المهندس أحمد عمران، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة في التعامل بحسم مع مخالفات البناء والتعديات، وإزالتها على الفور لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

كان المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، قد شن حملة لرفع الإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين المفترشين للأرصفة بالحى الأول بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وقال المهندس أحمد عمران: أسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين الذين يفترشون حرم الطريق والإشغالات أمام المحال التجارية التى تعدت على الأرصفة، حيث تم ازالتها على الفور ورجوع الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ووجه رئيس جهاز مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى للمدينة ومنع أي مظاهر عشوائية.

كما تابع المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال تنفيذ عدد 126 عمارة، لأهالي المناطق غير الآمنة بحي السلام، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت حوالي 55%، وجارٍ استكمال الأعمال بالمشروع.

وشدد المهندس أحمد عمران على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة"، وكذا توفير السكن الملائم للمواطنين.

وفي سياق آخر، قال المهندس أحمد عمران: جارٍ تنفيذ الجزء الأخير من الطبقة السطحية بالحارة اليمني من الطريق الرئيسي للمدينة، في المسافة بين نفق الحي السابع وحتى نفق الحي السادس، وذلك ضمن أعمال الطبقة السطحية بالطريق الرئيسي للمدينة بالكامل.

وأضاف رئيس الجهاز أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بالحي السادس، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع استكمال القطاع التصميمي وتطوير الحي السادس بالمدينة.

كما وجه المهندس أحمد عمران، مسئولي الإدارات المختصة بالتأكيد على جاهزية سيارات شفط المياه، وعمل الصيانة الدورية اللازمة لبالوعات صرف مياه الأمطار، تحسبا لأية ظروف طارئة خلال موسم الشتاء الحالي.