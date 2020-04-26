شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات عين شمس: دراسة لإصدار وثيقة تأمين على الحياة للطاقم الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، الشكر والتقدير للفرق الطبية التى تقوم برعاية المرضى في مصر بالكامل خاصة فى تلك الظروف الصعبة ومواجهة الدولة لوباء فيروس كورونا المستجد والذى بات خطرا يهدد العالم أجمع، موجها تحية خاصة للفريق الطبي بمستشفيات جامعة عين شمس فهم يؤدون عملهم بكل تفانى وجدية ولا يتأخروا عن مساعدة الجميع حتى في المستشفيات الأخرى من بينها مستشفى أبو خليفة التابعة لوزارة الصحة المخصصة للعزل حيث يشارك طاقم طبى من مستشفيات الجامعة ويساهموا بالعمل هناك .

وأشار مدير مستشفيات جامعة عين شمس، في حوار خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن المدن الجامعية بجامعة عين شمس ستبدأ خلال أيام قليلة استقبال مرضى كورونا ، لافتا إلى أن الأطباء والتمريض يبذلون قصارى جهدهم بكل حب وحماس ولا يتوانون عن خدمة المرضى ، قائلا:"كلنا وراهم بداية من رئيس الجامعة وأنا كمدير تنفيذى للمستشفيات وعميد كلية الطب فكلنا نكن لهم كل التقدير والمحبة والاحترام لما أبدوه من مهنية وإخلاص شديد في خدمة بلدهم ونحن نقف ورائهم في توفير كافة ما يحتاجونه".

وكشف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن المستشفيات تدرس عن كثب مع رئيس الجامعة إصدار بوليصة تأمين على الحياة كرسالة طمأنة لهم، قائلا:"ربنا يديهم الصحة والعافية ولكن نحن نبعث لهم برسالة طمأنة لهم ولأسرهم أننا نقف ورائهم وإن شاء الله لم تصل بنا الظروف للاحتياج لها ولكننا فكرنا في هذه البادرة وجارى دراستها مع شركات وطنية للتأمين لإصدار بوليصة للتأمين على الحياة لكل أفراد الطاقم الطبي".

وأكد مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن دراسة إصدار هذه الوثيقة ستنتهى خلال أيام قليلة وسيتم اعتمادها من قبل رئيس الجامعة فور انتهائها كرسالة طمأنينية اجتماعية للعاملين مننا كإدارة لنؤكد لهم أننا ورائهم ونقدم لهم كل أوجه الدعم لأداء رسالتهم في علاج المرضى دون قلق.