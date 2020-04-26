شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حرث 85 ألف فدان تحت التربة استعداد للموسم الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور السعيد حماد رئيس الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضى، أنه سيتم تنفيذ 85 ألف فدان حرث تحت التربة، و52 الف فدان تسوية بالليزر، و63 ألف ساعة تشغيل لأعمال التطهيرات المراوى استعداد للزراعات الصيفية، مضيفا أن الاستعداد في تنفيذ الخطة السنوية فى عمليات حرث التربة والتسوية الدقيقة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، وتطهير المساقى والمرواى، خلال الموسم الزراعات الصيفى الحالي ، من خلال خطة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي للموسم الصيفي 2019/2020.

وأضاف "حماد" ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 " ، أن مشروعات تحسين الاراضى، الركيزة الاساسية والساعد الأيمن لوزارة الزراعة فى الحفاظ على الأراضى الزراعية من التدهور وزيادة القدرة الإنتاجية للأراضى الزراعية نحو التوسع الزراعى الرأسى، مما يساهم فى زيادة الإنتاجية الفدانية بما ينعكس على زيادة الدخل القومى للدولة من خلال أنشطة الهيئة فى تنفيذ الخطة العامة للدولة من عمليات التحسين وفقا لسياسة واعدة ورشيدة.

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وتابع مدير مشروع تحسين الأراضي ، أن الهيئة تقوم باستهداف خطتها السنوية لتحسين وصيانة الاراضي الزراعية ، والتي تعتمد في المقام الاول على عدد و كفاءة المعدات بمناطق الهيئة المتمثلة في 25 منطقة رئيسية ، والمناطق الفرعية المنتشرة بمحافظات الجمهورية وياتي هذا الدور من حرص الهيئة على توفير الخدمات التي تقدمها للمزارعين مع توفير الدعم الكامل من حيث الاداء والكفاءة في العمل، وقد استهدفت الهيئة هذا العام اضافة 42000 طن جبس زراعي لعلاج مشاكل الاراضي القلوية طبقا لنتائج الدراسات والتحاليل التي تجريها معامل الهيئة بمناطقها المختلفة ويقدر عددها بحوالي 14 معمل لتحليل التربة والمياه.

وأكد رئيس مشروعات تحسين الاراضى أنه تم استهداف إجراء عمليات الحرث تحت التربة لمساحة 180000 فدان لتكسير طبقات التربة المندمجة والصماء التي تكونت نتيجة الممارسات الزراعية الغير سليمة خاصة عملية الري بالغمر في الاراضي القديمة، واستهداف عملية تسوية بالليزر لمساحة 97000 فدان حيث تعد عملية التسوية بالليز من اهم طرق ترشيد استخدام مياه الري وتتراوح نسبة توفير المياه من 10-15%، بالاضافة لتطهير المجاري المائية بعدد ساعات قدر بـ 156000 ساعة.

وأوضح "حماد " ، أنه تم تنفيذ حوالي44 ألف طن جبس زراعي بما يعادل 105%، واجراء الحرث تحت التربة لمساحة 94 الف فدان بما يعادل 52.3%، كما تم اجراء اعمال التسوية بالليزر لمساحة تقدر بـ 44.8 الف فدان بما يعادل 46.2%، بالاضافة لاعمال تطهير المراوى والمصارف الحقلية المكشوفة التي قدر عدد ساعتها المنفذة بـ 92.8 الف ساعة بما يعادل 59.5 %، وباقي اعمال الخطة المستهدفة سيتم تنفيذها خلال الموسم الصيفي الحالي حيث سيتم تنفيذ 85 الف فدان حرث تحت التربة، و 52 الف فدان تسوية بالليزر، 63 الف ساعة تشغيل لأعمال التطهيرات.