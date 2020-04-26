شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة حلوان تقدم نصائح لمرضى السكري فى شهر رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مجموعة من الفيديوهات التوعوية، تتضمن نصائح صحية يومية خلال شهر رمضان المبارك.

ويقدم هذه النصائح مجموعة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بهدف رفع الوعى الصحي حول موضوعات طبية متخصصة.

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وتشمل نصيحة اليوم التي تقدمها كلية الصيدلة تحت إشراف الدكتورة ايمان حجاج عميد الكلية والدكتورة فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيديو لمرضى السكري، جاء فيه التأكيد على ضرورة متابعة المريض للطبيب الخاص حتى يساعده على ضبط معدل السكر في الدم أثناء الصيام، حيث يصف الطبيب أنواعًا من الأغذية التي يجب على مريض السكري عدم تناولها بكثرة وأغذية أخرى يجب الإعتماد عليها.

ووجهت نصيحة لمرضى السكري أيضا ضرورة قياس السكر بشكل يومي في شهر رمضان ونصحه عند ملاحظة إرتفاع السكر بالدم بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى الطبيب، وكذا التوجيه عند الشعور بالدوخة أو الصداع إلى ضرورة قياس نسبة السكر والتأكد من أنها لاتشكل خطورة على المريض، والبدء في تناول وجبة الإفطار عند الآذان مباشرة وتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات خفيفة صغيرة والبدء بتناول كوب ماء وحبات التمر إلى جانب المقبلات، وقد قام بتقديم هذه النصائح والتوجيهات الصحية الدكتورة شاهندة محجوب بكلية الصيدلة بهدف الحفاظ على صحة الجسم، وأداء العبادات بسهولة و بيُسر وأمان دون خوف من داء السكرى .

وعلى جانب اخر، تتعاون كلية العلوم مع كلية الصيدلة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم والدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة ،بالعمل على مشروع بحثى يهدف إلى إنتاج مطهر فعال لمركب صيدلي باستخدام تقنية النانوتكنولوجى بغرض استخدامه كمطهر طويل المدى للأيدى وذلك نظرًا لما يمر به العالم فى وقتنا الحاضر من جائحة كورونا المعروفة عالميا بـ (19-COVID) و المتسبب فيها فيروس كورونا المستجد ولما تمثله هذه الجائحة من خطر كبير على سكان العالم نتيجة لسرعة انتشار الفيروس بين الأشخاص وكذلك الطاقم الطبى المشرف على علاج المصابين لهذا الفيروس.