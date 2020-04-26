شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضى لتطوير الطرق بمنطقة المتحف القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 26 إبريل، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 135 لسنة 2020، والخاص بنزع ملكية الأراضى الصادر بشأنهما قرار رئيس الوزراء رقم 1816 لسنة 2019.

وجاء نص القرار:"بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع مليكة العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1816 لسنة 2019 باعتبار مشروع تطوير الطرق الحالية والتقاطعات الجديدة بمنطقة المتحف القومى للحضارة وعين الصيرة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة".

ونصت المادة الأولى من القرار على:"تنزع ملكية الأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1816 لسنة 2019 والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإحمالى المرفقين واللازمة لتنفيذ مشروع تطوير الطرق الحالية والتقاطعات الجديدة بمنطقة المتحف القومى للحضارة وعين الصيرة بمحافظة القاهرة".

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فيما نصت المادة الثانية من قرار وزارة التنمية المحلية على:"ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه".







