شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: وصول 20 ألف رأس من العجول الحية البرازيلية.. وتشكيل لجان للفحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، تكثيف لجان الفحص البيطرية بالموانئ والمحاجر الحدودية، لاستقبال عدد من شحنات عجول التسمين والذبيح المستوردة واللحوم المجمدة والمبردة، لتوفير اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض بالأسواق، وتقوم إدارة الحجر البيطرى بتدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية المستوردة.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم استقبال أول شحنات العجول الحية المستوردة عبر ميناء دمياط، والبالغة 20 ألف رأس قادمة من البرازيل، ضمن شحنات الماشية الحية، التي وافقت عليها الوزراة، وهى استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين و 55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة و 19 الف طن كبد وكلاوي كل هذه الكميات بالإضافة إلى الناتج المحلى، سوف تكفى احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك.

كان نائب وزير الزراعة، أكد إنه تمت الموافقة من قبل الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية على العديد من طلبات استيراد اللحوم والماشية الحية الذبيح الفوري سواء لشهر رمضان المبارك او عيد الأضحى ، مشير الى أنه تم تدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية، المستوردة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، مضيفا أنه يتم استيراد العجول الحية عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة.

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وقال الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إنه يتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية المستوردة في بلد المنشأ والفحص على مراكب الشحن بمعرفة أطباء الهيئة ، مضيفا أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو المجمدة وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر البيطري لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الاستيراد، مع سحب عينات من الشحنة الواردة، لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التي تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها.

وأضاف رئيس الحجر البيطرى ، أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية ، وفقا للإشتراطات المصرية والدولية المعنية بهذا الشأن حيث تشرف اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها فى بلد المنشأ ، مؤكدا أن دور الهيئة تلقى طلبات المستوردين والإشراف على شحنات الماشية، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.