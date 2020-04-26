شكرا لقرائتكم خبر عن هلال رمضان يقترن برمز الجمال الليلة في منظر بديع يشاهد بالعين في سماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصر والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأحد 26 أبريل 2020، والانتقال نحو بداية الليل، اقتران هلال قمر شهر رمضان المبارك، مع كوكب الزهرة، في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وكشفت الجمعية الفلكية في تقرير لها، أنه سيلاحظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس، يتوهج بضوء خافت، في ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم، سواء هذه الليلة او خلال بضعة ليالي مقبله، ذلك الضوء نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض وسقوطه على القمر.

من ناحية أخرى سيبقى كوكب الزهرة مشاهدا طوال ليالي شهر رمضان باتجاه الأفق الغربي بعد غروب الشمس وبداية الليل، وحاليا يظهر الكوكب قرصه مضاء بنسبة 28.6 % بنور الشمس عند رؤيته من خلال التلسكوب، وسوف تتناقص إضاءة قرصه يوما بعد يوم وبحلول منتصف مايو سيظهر مثل الهلال عبر التلسكوب .

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جدير بالذكر أن هلال قمر شهر رمضان يتحرك يوما بعد يوم، مبتعداً عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر السماء، وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الارض وبعد سبعة ايام من حدوث الاقتران سوف يصل القمر لمرحلة التربيع الأول.

وكان كوكب الزهرة تألق كـ"نجمة السماء" بعد غروب الشمس مساء الإثنين 20 أبريل 2020 والانتقال نحو بداية الليل يرصد باتجاه وهو يقع إلى شمال (أعلى اليمين) نجم الدبران.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من ناحية اخرى وبعد حلول الظلام مباشرة هذا الأسبوع ، لا تزال مجموعة نجوم الجبار (الجوزاء) ترصد في الجنوب الغربي وعند رسم خط وهمي يمتد من نجومه الثلاثة (الحزام) إلى اليسار نجم الشعرى اليمانية ويمينًا نجد الدبران (وأعلى يمين الدبران ، الزهرة.