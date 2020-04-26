شكرا لقرائتكم خبر عن قطونيل توقف إذاعة إعلانها المثير للجدل قبل ساعات من اجتماع الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة مجموعة قطونيل، وقف إعلان الشركة والذى تسبب فى حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت مطالبات رسمية من البرلمان بعدم عرضه.

وقال باسل سماقية رئيس مجلس إدارة قطونيل، لـ"الخليج 365"، إن المجموعة قررت وقف عرض الإعلان على الشاشات المصرية بدءا من اليوم، نزولا الي رغبة المواطنين، مشيراً إلى تلقيه ردود الفعل حول الإعلان وجرى مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة المجموعة والتي قررت وقف الإعلان.

وأضاف سماقية، أن هناك 3 بدائل أخرى للإعلان وهي إعلانات جاهزة يجرى المفاضلة فيما بينها الآن، لافتاً إلى تقديره المجلس الأعلى للإعلام والاجتماعيه المرتقب اليوم.

وكان صالح الصالحى عضو لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا لها ظهر اليوم الأحد، لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن مخالفات إعلان "قطونيل"

Advertisements

وأضاف صالح الصالحى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستتخذ توصيات عاجلة بشأن مخالفات إعلان قطونيل سيتم رفعها للمجلس لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن المخالفات.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد طالبوا بوقف إعلان "قطونيل"وتطبيق عقوبة خدش الحياء على الشركة، حيث تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان