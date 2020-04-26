شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن تسجيل 6361 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا فى روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 6361 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 74,588 ، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك، أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية عن تنفيذ 156 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد فى البلاد خلال أمس السبت لتتخطى بذلك الحصيلة 2.8 مليون عملية فحص، وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الأحد، أن 173 ألف شخص في روسيا يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي،وتأتي روسيا فى المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد فحوصات "كورونا" بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت أمس عن إجرائها ما يزيد عن 5 ملايين اختبار.