شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة التوظيف الإلكترونية بالتعليم توقف متابعة طلبات المعلمين بسبب تحديثات فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقف خدمة متابعة الطلبات بشكل مؤقت للمعلمين، اليوم 26 أبريل 2020 من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة الرابعة مساء، لوجود تحديثات فنية وتقنية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت فى أكتوبر الماضى عن بدء التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل لسد العجز فى المدارس، كما أجرت الوزارة اختبارات نفسية لبعض المتقدمين كشرط للتعاقد معهم.

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وتعتبر البوابة بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، وتحتوى البوابة على ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

وكان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قد أعلن خلال الفترة الماضية وعقب توليه منصب نائب الوزير، عن اتجاه الوزارة لإعادة النظر فى صعوبة إجراءات التقدم لمسابقة الـ120 ألف معلم، قائلا: "سيتم إعادة النظر فى الإجراءات الصعبة فى المسابقة"، مؤكدا أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست تعيين إنما هى تعاقد مؤقت، مشيرا إلى أن الـ 36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزراة سيكون لهم أولوية مُطلقة فى المسابقة الجديدة.