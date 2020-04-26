شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تنفي استئناف إصدار التوكيلات للمحامين بالشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة العدل، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن موافقة وزير العدل، على استئناف الشهر العقاري في إبرام التوكيلات للمحامين، وأن مكاتب التوثيق ستعمل على إصدار التوكيلات للمحامين بكل أنواعها.

وأكدت الوزارة أن قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، حدد 6 خدمات، يعمل الشهر العقاري على تقديمها للجمهور، وهي إثبات التاريخ للمحررات، والتصديق على الدفاتر التجارية، ومحضر إيداع وصية (مغلقة)، ومحضر فتح وصية (مغلقة)، والتوكيل الخاص (صرف المعاش، والإقرارات.