شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تنفي استئناف إصدار التوكيلات للمحامين بالشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفت وزارة العدل، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن موافقة وزير العدل، على استئناف الشهر العقاري في إبرام التوكيلات للمحامين، وأن مكاتب التوثيق ستعمل على إصدار التوكيلات للمحامين بكل أنواعها.
وأكدت الوزارة أن قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، حدد 6 خدمات، يعمل الشهر العقاري على تقديمها للجمهور، وهي إثبات التاريخ للمحررات، والتصديق على الدفاتر التجارية، ومحضر إيداع وصية (مغلقة)، ومحضر فتح وصية (مغلقة)، والتوكيل الخاص (صرف المعاش، والإقرارات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
4,319
-
تعافي
1,114
-
وفيات
307
كانت هذه تفاصيل خبر «العدل» تنفي استئناف إصدار التوكيلات للمحامين بالشهر العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.