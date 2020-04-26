شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز وحدات الإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدأ، الأحد وحتى 4 يونيو المقبل فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة والشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.

بدوره، أوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أنه يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).