شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاة» يهنئ السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء: دليل صلابة جيش مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بالذكرى الـ38 لتحرير سيناء الحبيبة.

وقال النادي في بيانه، السبت، إن «عيد تحرير سيناء وهي الذكرى التي نستحضر فيها كل معاني الإيثار والفداء والتي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع الدروس في المسؤولية والتنظيم والتوظيف الجيد للإمكانيات المتاحة أضحت الدليل الدامغ الذي سجله التاريخ العسكري على صلابة جيش مصر الباسل، وعلى تضحياته العظيمة التي يقدمها من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها ووفاء رجاله الأبرار وإخلاصهم للمهام والمسؤوليات التي كلفهم شعب مصر العظيم بها في حماية الوطن وسلامة أراضيه، وصون مقدساته».

وأضاف: «مقدرين لهذا الجيل العظيم من رجال القوات المسلحة، إنجاز النصر الذي حققوه وفتحوا به الطريق لاسترداد الأرض المقدسة في سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها خفاقة بالعزة والكرامة الوطنية».

وتابع قائلاً: «وستظل هذه الذكرى دائما مصدر فخر، وإلهام للشعب المصري نستشرف بضيائها لمستقبل مشرق قائم على أساس من التخطيط السليم والعمل الجاد، داعين الله أن تظل قواتنا الباسلة بخير وقوة وعزة أبد الدهر.. حفظ الله مصر وجعلها أمنا أمانًا واستقرارًا ورخاء».