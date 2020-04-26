شكرا لقرائتكم خبر عن أوبريت «خليك بالبيت».. رسالة تضامن نجوم الفن في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى كل من المطرب أحمد شيبة والمطربة أمينة من تصوير أوبريت «خليك في البيت» على طريقة الفيديو كليب داخل أحد أماكن التصوير المختلفة، والمقرر طرحه على أحد القنوات الفضائية قريبًا.

يدور أوبريت «خليك في البيت» حول العزيمة والإصرار على المرور من هذه المحنة مهما كانت النتائج لتخطي هذه الأزمة وغيرها.

أوبريت «خليك في البيت» يجمع بين نجوم الفن والغناء المصريين، وذلك لبث رسالة تضامن مع الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف ضد هذه الأزمة، غناء المطرب أحمد شيبة والمطربة أمينة وأداء صوتي ومرئي لكل من الفنان أحمد بدير ومها أحمد وكمال أبوريه وأحمد ماهر، وهي من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع تامر صقر، ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومصور فوتوغرافي محمود عادل، وفكرة وإخراج هيثم عنتر.