شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من «البرنس»‎.. أحمد زاهر يعتدي علي نور ووفاة عبدالعزيز مخيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أحداث الحلقة التانية من مسلسل «البرنس» بإلقاء القبض على حمادة (محمد مهران) خطيب نورا (ريم سامي) بعدما ثبتت عليه تهمة سرقة محل ذهب زوج شقيقته، ويطلب والد رضوان البرنس فسخ خطوبة ابنته منه بسبب سمعته.

على جانب آخر، تظهر شخصية روجينا في الحلقة التانية بوضوح ويظهر في إحدى المشاهد تجارتها بالمخدرات.

يعرض فتحي (أحمد زاهر) الزواج من علا (نور) بعد طلاقها بأقل من أسبوع، ولكنها ترفض وتقوم بطرده من منزلها ثم يحاول الاعتداء عليها بالضرب، وتتأكد زوجة رضوان البرنس من حبه لعلا، وتنتهي أحداث الحلقة الثانية بموت والد رضوان البرنس الذي يجسد شخصيته عبدالعزيز مخيون.

مسلسل «البرنس» من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.