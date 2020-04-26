شكرا لقرائتكم خبر عن ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فُرجت.. دراسة: انتهاء «كورونا» في مصر 20 مايو (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، توقيت انتهاء أزمة جائحة «كورونا»، في العديد من دول العالم، والتي أدت حتى الآن لإصابة نحو 2.9 مليون شخص، ووفاة نحو 200 ألف آخرين، وذلك بحسب الموقع الرسمي للجامعة.

واعتمدت الدراسة، التي أعدها «مختبر الابتكار المعتمد على البيانات (الذكاء الاصطناعي للابتكار)»، التابع للجامعة، على دورة حياة الجائحة، والبيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول عدد الإصابات ودورة حياة الفيروس وأنماط الحياة في تلك البلدان، كما اعتمدت على عينات من دول العالم، بعضها عانى كثيرا من تفشي الوباء كالولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإيران، وبعض الدول العربية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أزمة جائحة «كورونا» ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة في الدراسة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، عدا الأردن ولبنان، التي تقول نتائج الدراسة إنهما أول دولتين عربيتين انتهت فيهما الجائحة وذلك في 19 و22 من هذا الشهر.

وبشأن مصر توقعت الدراسة أن تنتهي الجائحة في 20 مايو المقبل بعد أن تصل إلى ذروة الإصابات خلال أيام، والتي توقعت الدراسة أن تقترب من 450 حالة إصابة في يوم الذروة لتبدأ بعدها في الانكسار تدريجيا.

وفي السعودية توقعت أن تصل لذروتها في أول مايو على أن تنتهي 1 يونيو، وفي قطر 8 يوليو، وإيران 10 مايو، والإمارات 15 مايو، وتركيا 15 مايو، والسودان 4 مايو، والبحرين 3 يونيو، والكويت 29 مايو.

وبخصوص بعض دول العالم، توقعت الدراسة أن جائحة «كورونا» ستنتهي في سنغافورة 13 مايو، وإيطاليا 4 مايو، والولايات المتحدة 9 مايو، ونيجيريا 19 يونيو، وروسيا 21 مايو، وإسبانيا 1مايو، والمملكة المتحدة 13 مايو، وألمانيا 30 إبريل، وفرنسا 3 مايو، وكندا 16 مايو، وتركيا 15 مايو، والهند 20 مايو، وإندونيسيا 3 يونيو، والفلبين 7 مايو، وباكستان 3 يونيو، وماليزيا 5 مايو، وأستراليا 13 إبريل.

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ويعمل البروفيسور جيانشي لوهون، رئيس فريق البحث، أستاذا مشاركا في جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، ومدير مختبر الابتكار القائم على البيانات، ومدير برنامج ريادة الأعمال التكنولوجية SUTD، ويحمل درجة الدكتوراه في النظم الهندسية (إدارة التكنولوجيا ومسار السياسات)، ودرجة البكالوريوس في سياسة التكنولوجيا من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ودرجة الماجستير والدكتوراه في الهندسة من جامعة تسينغهوا، وكان عضو هيئة تدريس في جامعة نيويورك، وباحث زائر في جامعة كولومبيا وجامعة كامبريدج، ونشر أكثر من 120 مقالة أكاديمية وأعطى 70 محادثا مدعوة في 50 جامعة وشركة ومنظمة وحكومات في جميع أنحاء العالم، وحصل على جائزة SUTD للتميز في البحث عام 2018.

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية

دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم تتوقع توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا ببعض دول العالم والدول العربية