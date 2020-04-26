شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تنفى السماح لمكاتب الشهر العقارى باستصدار التوكيلات للمحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة العدل صحة ما تم تداوله، بشأن موافقة المستشار عمر مروان وزير العدل، على عمل مكاتب التوثيق على إصدار التوكيلات للمحامين بكافة أنواعها.

وقالت وزارة العدل فى بيان لها، إنها رصدت تداول بعض المواقع الإلكترونية، بيانا بشأن موافقة المستشار عمر مروان على استئناف الشهر العقاري، إبرام التوكيلات المحامين، والوزارة تؤكد عدم صحة ما تداولته تلك المواقع، من أن مكاتب التوثيق ستعمل على إصدار التوكيلات المحامين بكافة أنواعها.

وأكدت الوزارة أن قرار المستشار عمر مروان السابق صدوره فى هذا الشأن، حدد ست خدمات فقط يعمل الشهر العقاري على تقديمها للجمهور على النحو التالي:-

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1- إثبات التاريخ للمحررات.

2- التصديق على الدفاتر التجارية.

3- محضر إيداع وصية ( مغلقة ) .

4- محضر فتح وصية ( مغلقة ) .

5- التوكيل الخاص ( صرف المعاش ) .

6- الإقرارات