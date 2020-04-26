شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بوزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار على البلاد اليوم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الامطار على مصر إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار اليوم على البلاد حيث يتم متابعة حالة الطقس على مدار الساعة وابلاغ كافة المعنين بالتنبؤات لإتخاذ ما يلزم من اجراءات.

وتم اعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الإستشعار عن بعد.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.