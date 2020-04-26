شكرا لقرائتكم خبر عن 86 % من القراء يؤيدون إضافة القائمين على مواجهة الأوبئة لقانون صندوق الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 86 % من القراء موضوع استطلاع طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان هل تؤيد مطالب إضافة القائمين على مواجهة الأوبئة إلى قانون صندوق الشهداء؟. بينما رفض 14 مطالب إضافة القائمين على مواجهة الأوبئة إلى قانون صندوق الشهداء. Advertisements تقدم النائب طارق متولى، باقتراح تعديل على بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸، بإصدار قانون إنشاء صندوق "شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، على أن يتم إضافة جملة "وكل القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية للمادة الأولى من القانون، وذلك لما يبذلونه من جهود خاصة خلال الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا".

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