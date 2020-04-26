شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دعاء اللهم اجعل صيامى فيه صيام القائمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر شهر رمضان من أعظم الشهور التى يتقرب فيها العبد إلى ربه بالطاعة والعبادة والدعاء، ولهذا يقدم ”الخليج 365” أحد أجمل الأدعية التى يناجى بها العبد ربه، بصوت مصطفى بكر.
وإلى نص الدعاء "اللهم اجعل صيامى فيه صيام الصائمين، وقيامى فيه قيام القائمين، ونبّهنى فيه عن نومة الغافلين، وهب لى جُرمى فيه يا إله العالمين واعفُ عنى يا عافياً عن المجرمين".
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