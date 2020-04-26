شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى روما تحتفل بعيد تحرير إيطاليا وسيناء بملصق مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت سفارة مصر فى إيطاليا بمبادرة جديدة بمناسبة الذكرى السنوية التى يحتفل بها كلا من القاهرة وروما، وحسب وكالة "نوفا" الإيطالية فإن يوم 25 أبريل يتم الاحتفال بيوم تحرير إيطاليا من النازية ،وتحتفل مصر بعيد تحرير سيناء.

وأشارت الوكالة إلى أن بهذه المناسبة ، تم إنشاء ملصق تذكاري للاحتفال بكلتا المناسبتين من أجل التأكيد مجددًا على التقارب بين الشعب الإيطالي والشعب المصري ، خاصة في هذه اللحظة العصيبة بسبب جائحة فيروس كورونا.



25 ابريل

وقامت السفارة المصرية في إيطاليا، بناء على توجيهات من هشام بدر، سفير مصر في روما، بإضاءة الواجهة الأمامية للمبني بألوان العلم الإيطالي للتضامن وتهنئة الشعب الإيطالي بمناسبة عيد التحرير 25 أبريل الذي احتفل به أمس.

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كما قام بعض أبناء الجالية المصرية في روما بوضع بعض اللافتات على البوابة الخارجية للسفارة المصرية لتأكيد التضامن مع الشعب الايطالي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها دول العالم المختلفة جراء انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن انتشرت لافتات في شوارع العاصمة الإيطالية روما، تحمل رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا، وذلك بعد إرسال مصر مساعدات طبية عاجلة إلى إيطاليا لدعم الشعب الإيطالى في ظل انتشار كبير لوباء كورونا.

وكانت مصر أرسلت مساعدات طبية عاجلة إلى دولة إيطاليا لدعم الشعب الإيطالى في ظل انتشار كبير لوباء كورونا في هذا البلد.

وعبر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن شكره لمصر وشعبها على المساعدات الطبية، مؤكدا خلال حديثه مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تقدير الشعب الإيطالى للمساعدات المصرية.