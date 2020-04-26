شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة القرآن الكريم فى المساجد..الأوقاف تعلن ضوابط لإذاعة قرآن المغرب والفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لقراءة القرآن الكريم قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأمر فيه متسع لا وجوب ولا سنة ولا ندب ولا منع أيضًا، فما يحقق المصلحة وفق ظروف الزمان والمكان والحال معتبر.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها لا تمانع من إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر بالضوابط التالية :