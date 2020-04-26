شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة القرآن الكريم فى المساجد..الأوقاف تعلن ضوابط لإذاعة قرآن المغرب والفجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لقراءة القرآن الكريم قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأمر فيه متسع لا وجوب ولا سنة ولا ندب ولا منع أيضًا، فما يحقق المصلحة وفق ظروف الزمان والمكان والحال معتبر.
وأكدت وزارة الأوقاف أنها لا تمانع من إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر بالضوابط التالية :
- أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته.
- غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد.
- يكون إمام المسجد مسئول عن أى مخالفة تنتج عن ذلك.
- أن تكون صوتيات المسجد مهيأة لتلاوة القرآن الكريم.
- الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أي زيادة.
- أن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الدينى.
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