شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث تكليفات الرئيس بتأهيل الترع المتعبة للحفاظ على المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بمصلحة الري، وذلك بخصوص متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فيما يخص تأهيل الترع.

وقال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، إن الهدف من تأهيل الترع المتعبة هو تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائية، والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كماً ونوعاً، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75% بالإضافه الى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكافة المنتفعين .

أضاف خالد أن وزارة الموارد المائية والرى كانت تعمل على تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير وصيانة للترع خلال الاعوام القادمة وخصوصا فى محافظات الصعيد وتستهدف البدء بأعمال التأهيل لحوالي 650 كيلو متر طولى خلال العام المالى القادم 2020-2021 بمحافظات بنى سويف وأسوان.

أوضح خالد أن اعمال التأهيل والتطوير للترع لها مردود واهمية قصوى حيث تعمل على ترشيد الاستخدامات المائية وتوفير تكاليف الصيانة بنسبة تتجاوز 75٪؜ ويترتب عليها العمل على تحقيق عدالة توزيع المياه بين بدايات الترع ونهاياتها وكذلك تساعد علي حسم اي شكاوي اختناقات المياه في نهايات الترع بالاضافة الى تقليل التسرب والبخر والمساعدة علي تخفيض منسوب المياه السطحية .

