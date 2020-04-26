شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يشهد حفل ختام دورة تدريبية لـ19 متدربا من حوض النيل عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى حفل ختام الدورة التدريبية الأربعون في مجال "هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة" والتي قام بتنفيذها معهد الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياة خلال الفترة من 15 مارس الي 23 أبريل الحالى.

وهنأ عبدالعاطى المتدربين على إجتياز الدورة التدريبية مشيرا الى ان هذه الدورة تهدف إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هندسة الأنهار والأبحاث التطبيقية وأعرب عن تقديره لمثل تلك الفاعليات والدورات التدريبيه التى تمثل إحدى أوجه التعاون المشترك بين دول حوض النيل فى مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات متمنياً التوفيق لكافة المتدربين فى مجالاتهم العمليه .

من جانبه هنأ الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه المشاركين وووجه التهنئة لهم وخالص الأمانى بإقامة جيدة فى مصر .

أوضح عبد الحى أن الدورة التدريبية شارك فيها 19 مشارك من دول حوض النيل كالتالى ( 3 جنوب السودان، 2 كينيا، 2 تنزانيا، 6 رواندا، 1 بوروندي، 3 الكونغو الديمقراطية و 2 من مصر ) وبتمويل من المبادرة المصرية للتعاون مع أفريقيا التابعة لوزارة الخارجيه.

‏‎ وفى الختـــام قام الدكتور سامى عبد الفتاح مدير معهد بحوث الهيدروليكا بتوزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية علي المتدربين.

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حفل ختام دورة تدريبية ل19 متدرب من حوض النيل عبر الفيديو كونفرانس (1)



حفل ختام دورة تدريبية ل19 متدرب من حوض النيل عبر الفيديو كونفرانس (2)



حفل ختام دورة تدريبية ل19 متدرب من حوض النيل عبر الفيديو كونفرانس (3)



حفل ختام دورة تدريبية ل19 متدرب من حوض النيل عبر الفيديو كونفرانس (4)



حفل ختام دورة تدريبية ل19 متدرب من حوض النيل عبر الفيديو كونفرانس (5)



