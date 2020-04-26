شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الفكر الإسلامى: الأخلاق مفتاح الرقى للمجتمعات وسر سعادة البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف الحلقة الثانية من ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وجاءت بعنوان: " الجوانب الأخلاقية في القرآن الكريم" ، وحاضر فيها كل من : الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بالوزارة.

وفي بداية كلمته أكد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الأخلاق هي تشريع الفطرة السوية في كونها تنسجم مع النفس لتكون علامة على استواء السلوك مع الخلق ومع الخالق (عز وجل) بحيث يكون التصرف على النحو الذي يريده الله (عز وجل) ، فلو تصورنا أن الشريعة الإسلامية نزلت بالوحي في كتاب الله تعالى وفي السنة النبوية أو فيما نزل من الوحي على أنبيائه ورسله فإن هذا الوحي المكتوب يقابله وحي الفطرة وهي الأخلاق السوية ، فالأخلاق شعيرة إنسانية تنسجم مع طبيعة النفس الإنسانية في تقواها وانحرافها عن التقوى ، قال تعالى (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) ولذلك تعتبر الأخلاق غاية للأحكام الشرعية بل غاية للتكليفات التي كلف الله بها عباده من أجل أن تستقيم حياتهم على طاعة الله (عز وجل) ، ولو أننا استقرأنا الأخلاق الحميدة التي يدعو إليها الإسلام وتدعو إليها كل أديان السماء مثل الكرم ، والوفاء بالعهد ، والرحمة ، والشجاعة ، والنجدة ، وإغاثة الملهوف ، والصدق والأمانة ، والإيثار ، وبر الوالدين ، واحترام الكبير والمسن ، هذه وغيرها جملة من الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام والتي تنسجم مع الفطرة السوية ومع النفس التقية البارة التي تستقيم على طاعة الله تعالى .

كما أكد النجار أن الأخلاق الحميدة غاية دينية ، ولذلك حين حدد النبي (صلى الله عليه وسلم) منهج رسالته قال : ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) فالأخلاق هي الغاية والهدف الذي يريد التشريع أن يصل إليه بأحكامه من خلال العبادات والمعاملات بكافة ميادينها وأحوالها ، ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكامها وعباداتها لتهذب السلوك وتقومه وتسمو بالنفس إلى أعلى درجات الرقي والتحضر وحسن التعامل مع الآخرين ، ولما كان النبي (صلى الله عليه وسلم) أعبد الناس وأتقاهم لله وأخشاهم له كان أحلم الناس ، وألينهم قولاً ، وأطهرهم فعلاً وخلقاً ، فكان الإسلام بعباداته وأخلاقه يتمثل في سلوكه وأفعاله ، لذلك لما سئلت عائشة (رضي الله عنها) عن خلق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قالت : " كان خلقه القرآن" ، فكان نعم الأسوة ونعم القدوة فالسلوك الحسن القويم يفتح مغاليق القلوب ، ويورث المحبة والمودة ويدل على سمو الدين ورفعته ، ولهذا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا الفاحش ولا البذيء ".

كما أشار النجار إلى أن الغاية المنشودة من العبادات هي تحسين السلوك وتزكية النفوس بالأخلاق وتقوية صلة الإنسان بربه وخالقه وبمن يعيشون معه ، فالصلاة مثلاً تنهى عن الفحشاء والمنكر ، قال تعالى: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}[العنكبوت: 45]، والزكاة تطهر النفس وتزكيها من أدران السلوك وضغائن الأحقاد ، قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[التوبة: 103] .

- والصوم يدعو إلى تقوى الله في السر والعلانية وفي الظاهر والباطن من السلوك والأعمال والاعتقاد ، قال تعالى : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[البقرة: 183] غير أنه يدرب المسلم على الصبر ومحاسن الأخلاق .

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- والحج كذلك يغرس في نفوس المسلمين الفضائل والسلوك القويم ، قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 197] فالعبادات بدون أخلاق لا يمكن أن تؤدي رسالتها في الحياة ، ولا يمكن أن تثمر العبادة ثمرتها إلا إذا انعكست في صورة أخلاق حميدة ، تتجسد في السلوك وفي التصرف مع الناس .

وفي ختام كلمته أكد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الأخلاق هي المدخل لنصرة الأمم ، فالأمم لا يمكن أن تنتصر إلا بالأخلاق ، والفرد لا يمكن أن يسعد في دنياه وأن يربح في معاملاته إلا من خلال الأخلاق ، فالأخلاق هي التي تجذب الناس نحو الإنسان ، وهي التي تخلق الثقة فيه ، وتجعل منه إنسانا مؤمنًا كامل الإيمان .

وفي كلمته أكد الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بالوزارة أن الأخلاق في الإسلام هي مفتاح الرقي للمجتمعات وسر سعادة البشرية ، وحسبنا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان جملة من الأخلاق تمشي على الأرض ، ومن أخلاقه حسن تعامله مع جميع الناس ، حتى مع من أساء اليه ، وصدق الله (عز وجل) حيث قال : {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}[آل عمران: 159] ، إنها جملة من الأخلاق العظيمة التي امتدح بها ربنا سبحانه وتعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) ، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم أمرنا بالقول الطيب الحسن فقال سبحانه : {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}[البقرة: 83] ، فالقرآن الكريم أمرنا أن نتعامل مع جميع الناس بالخلق الطيب والقول الحسن اقتداء بالنبي (صلى الله عليه وسلم) فقد شرح له صدره ، وأعلى شأنه ، ورفع ذكره ، وجمع له مكارم الأخلاق والآداب ، فقال سبحانه : {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}، وقد كانت الرحمة التي أودعها الله تعالى قلب رسوله (صلى الله عليه وسلم) رحمة عامة وشاملة ، مصداقًا لقوله تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}، لم يقل رب العزة رحمة للمؤمنين وحدهم ولا للمسلمين وحدهم ، وإنما قال رحمة للعالمين .

وفي ختام كلمته أكد كيلانى، أننا إذا أردنا أن نرتقي بأخلاقنا ومجتمعنا فلا بد من الاقتداء بالقدوة الحسنة، فالقدوة عامل أساسيّ في تكوين الأخلاق ، قال تعالى :{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}[الأحزاب :21] ، فالأخلاق الفاضلة هي التي تعصم المجتمعات من الانحلال، وتصونها من الفوضى والضياع، فسلامة الأمة وقوة بنيانها ، وسمو مكانتها وعزة أبنائها، بتمسكها بالأخلاق الفاضلة ، كما أن شيوع الانحلال والرذيلة نتيجة لنبذ الأخلاق والأفعال الحميدة ، فما أحوجنا إلى أن نقتدي بأخلاق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سلوكنا ، وأخلاقنا، ومعاملاتنا ، فنتحلى بالرحمة والرأفة واللين والسماحة ، وأن نعامل الناس بما كان يعاملهم به (صلى الله عليه وسلم) ، نشرًا لرسالته ، وبيانًا لهديه وسنته ، فتتحول الرحمة إلى سلوك عملي في حياتنا .