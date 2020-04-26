بطاقة ورسالة موبايل.. بدء صرف منحة الـ500 جنيه للمتخلفين اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، من خلال مكاتب هيئة البريد والبنك الزراعي المصري، على مستوى الجمهورية، صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتخلفة عن موعد الصرف خلال المرة الأولى، والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وذلك على مدى 5 أيام لتنتهي يوم الخميس 30 أبريل الجاري.

وخصصت وزارة الاتصالات بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة الخط الساخن رقم 142 ويتم من خلاله الاستعلام هاتفيًا عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ومعرفة جهة وموعد الصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من اليسار إلى اليمين.

وسمحت الوزارة للعمالة غير المنتظمة، ومراعاة للظروف الطارئة التي حالت الصرف للبعض بسبب التخوف من التجمعات نتيجة فيروس كورونا، بتخصيص أيام (26 و27 و28 و29 و30) أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ 24 ساعة، على أن يتسلم المستحق مبلغ الـ500 جنيه بالبطاقة الشخصية.

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وكان مصدر بوزارة القوى العاملة، قال إن الوزارة بدأت أمس السبت، في إرسال رسالة نصية إلى العامل المستحق للمنحة وتخلف عن الموعد الأول للصرف لظروف، موضحا أن إرسال الرسائل يستمر حتى الأربعاء المقبل.

وناشد المصدر في تصريحات لمصراوي، العامل المستحق، بعدم التوجه لمكتب الصرف إلا بعد التأكد من استلام الرسالة النصية بموعد ومكان الصرف، مع اصطحاب التليفون الشخصي -المحمول- المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة.

ودعا المصدر، المستحق للمنحة، بضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها حتى يتمكن من عملية الصرف، فلن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، مع ضرورة ارتداء كمامات وقفازات وعدم التزاحم ضمانا لسلامة الجميع.