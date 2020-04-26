وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات "خدمات الصرف الصحي المستدامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكدت وزارة الإسكان، متابعة الدكتور عاصم الجزار، الوزير، للموقف التنفيذى لعدد من مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والذي يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة).

وشدد الجزار، في بيان، اليوم الأحد، على أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى، في مرحلته الأولى، ومع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في مرحلته الثانية، يهدف لتوصيل خدمات الصرف الصحي لأهالي المناطق الريفية، وتحسين أحوالهم البيئية والمعيشية.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: في محافظة الشرقية، جارٍ تنفيذ شبكات الصرف الصحي بقرية حمادة وتوابعها، وعزبتي السعادات والرزوقية، وقرية زور أبوالليل، بمركز أولاد صقر، وفي محافظة الدقهلية، جارٍ تنفيذ شبكات ومحطة معالجة الصرف الصحي، بمركز السنبلاوين، ومن المقرر بدء تشغيل هذه المشروعات في نهاية يونيو المقبل.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي لحوالي 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بتنفيذ حوالي 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم، بجانب المرحلة الثانية من المشروع بمحافظات (المنوفية - الغربية - دمياط)، بتكلفة 600 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.​