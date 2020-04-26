كورونا حول العالم: 2.9 مليون إصابة وحالات التعافي تقترب من 840 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):
أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من 2.9 مليون حالة حتى صباح الأحد.
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و923 ألفا عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 837 ألف حالة.
وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليتجاوز 203 آلاف.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا والبرازيل.
وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 960 ألف إصابة إلى جانب نحو 54 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 224 ألف إصابة ونحو 23 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 195 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و827 إصابة و4632 ألفا.
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