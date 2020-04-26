الـ100 متر بمليون جنيه.. ننشر كراسة حجز شقق "جنة" في 6 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر الموقع الخاص بحجز شقق جنة للإسكان الفاخر -تطرحها وزارة الإسكان للحجز اليوم- كراسة الشروط الخاصة بالحجز، حيث تتواجد الشقق في 6 مدن جديدة، بواقع 1359 وحدة كاملة التشطيبات.

وتأتي المرحلة الجديدة من مشروع جنة، في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم، حيث تتواجد الوحدات في 6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).

وتتمثل إجراءات الحجز في سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال موقع (www.hdb–reservation.com).

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وعقب سداد مقدم الحجز وتسجيل البيانات تبدأ الخطوة الثانية -ليس لها علاقة بالعملاء- وتتمثل في المراجعة الداخلية من البنك لكل البيانات.

وسجل سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر 9470 جنيهًا، حيث وصلت الشقة الـ100 متر لـ966 ألفًا، وسجلت الشقة الـ130 مترا مليون و255 ألفًا، وفي مدينة الشيخ زايد وصل سعر لـ 11.925 جنيهًا، والشقة الـ100 متر سجلت مليون و216 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا سجلت مليون و581 ألفًا.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، وصل سعر المتر 10.285 جنيهًا، والشقة الـ100 متر سجلت مليون و90 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا مليون و417 ألفًا، وبمدينة دمياط الجديدة وصل سعر المتر لـ 9080 وسجلت الشقة الـ100 متر 944 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا 1.2 مليون جنيه.

أما في مدينة المنصورة الجديدة، سجل سعر المتر 8.860 جنيهًا، والشقة الـ100 متر بـ900 ألف، والشقة الـ130 مترًا بمليون و170 ألفًا.