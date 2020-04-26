أخبار مصر | خروج أول مولود بمستشفى العزل بكفر الزيات بعد سلبية نتائجه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر خروج أول مولود بمستشفى العزل بكفر الزيات بعد سلبية نتائجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الطفل يامن، والملقب بـ"كورونا" كما أطلق عليه الطاقم الطبي بمستشفى العزل بكفر الزيات، خرج هو ووالده من المستشفى.

ويعد "يامن" أول مولود بمستشفى العزل، والذي خرج اليوم بعد سلبية نتائج تحاليل والده، أما والدته فقد تحولت للمدينة الجامعية بالقاهرة، بعد تحسن حالتها وفي انتظار نتيجه آخر عينه لها، وقد أعرب الأب عن سعادة بخروجهما، والعودة مرة أخرى إلى المنزل، بمولودهما الأول.

وأشار الدكتور أحمد البرعي مدير مستشفى العزل بكفر الزيات، إلى فرحة الطاقم الطبي بخروجهم وتحسن حالتهم مما يعد هذا إنجازا كبيرا لهم، يزيد من إصرارهم على مواجهة هذا الوباء اللعين ومدى استعدادهم لمواصلة جهودهم ليلا ونهارًا للاطمئنان على حالة المصابين المتواجدين داخل المستشفى.

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ويذكر أن الطفل "يامن"، هو أول مولود مصري في إحدى مستشفيات العزل، لأبوين مصابين بالفيروس، ياسمين نصر، وزوجها محمد عواد، وقد احتفل الطاقم الطبى بمستشفى العزل في مدينة كفر الزيات بالغربية بـ"سبوعه" صباح اليوم.

كما أعلنت مديرية الصحة بالغربية اليوم السبت عن تحسن وخروج 18 حالة ل فيروس كورونا من العزل بالمدينة الجامعية بسبرباي، بعد سلبية التحاليل ل 24 حاله بعد استقبالهم بالمدينة الجامعية، وعند عمل الفحوصات والإشاعات تبين شفائهم التام.

وصرح محمد السويدي مسئول مكافحة العدوى بالعزل الصحي بالمدينة الجامعية، أن المدينة قد تم تجهيزها بكامل طاقتها، وتدريب الطاقم الطبي على أعلى مستوى لاستقبال حالات التحسن من فيروس كورونا، وذلك بتكاتف الأطباء والتمريض والفنيين والإدارات المعنية وتعد هذه الخطوة من أهم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة، وتحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.