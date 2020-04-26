شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: الانتهاء من أول أرشيف إلكترونى بالنقابة لبيانات الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن النقابة انتهت من إجراء أرشيف إلكترونى لكل بيانات الأعضاء سواء معاشات أو مازالوا على رأس العمل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لأول مرة تشهده النقابة، فقد كانت تعمل طوال الفترات السابقة على الملفات الورقية.

وأضاف خليفة، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن النقابة مستمرة فى صرف المعاشات لأعضائها طالما استمروا على قيد الحياة، رغم أن قانون النقابة نص على صرفه لمدة 5 سنوات فقط، إلا أن النقابة تستمر فى الدفع لدعم أعضائها.

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من جانبه قال المهندس محمد الشورى، الأمين العام لنقابة الزراعيين، إن الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، وجه ببدء العمل الفورى فى التحصيل الإلكترونى لخدمات النقابة، كبداية للتعامل الإلكترونى بين الأعضاء والنقابة لسداد الخدمات، وخاصة فى سداد اشتراكات العضوية، واشتراكات صندوق التكافل، لتطبيق معايير الأمن الصحى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشار الفيروس.

وأوضح الشورى، أن الخدمات النقابية ستتم خلال الفترة القادمة من خلال الإنترنت، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة للميكنة الرقمية بما يوفر الوقت والجهد على الأعضاء، ولفت إلى أنه لاجراء الخدمة، يقوم العضو بمراسلة الأرقام الخاصة بالنقابة على الواتس آب: 01005402819 – 01061564868، لتوضيح الخدمة المراد سدادها و الاستعلام عن قيمتها.

وأضاف أمين عام نقابة الزراعيين: بعد تحديد التكلفة يتوجه العضو لأقرب فرع أحد شركات الاتصالات لاجراء التحويل المالى شاملا المصاريف الالكترونية للتحويل أو التحويل المباشر من المحفظة الإلكترونية للأعضاء المشتركين لأرقام النقابة الذى تم التواصل معها، وفى خلال 3 ايام عمل يتم اصدار إيصال السداد للعضو، وإرسال صورة الكترونية له من خلال الواتس آب.