شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: نصرف 8 ملايين شهريا لأصحاب الأمراض المزمنة بمشروع العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة تحاول دائما التفكير خارج الصندوق لتقديم الخدمات لأعضائها، مشيرا إلى أن النقابة تدفع لمشروع العلاج لأصحاب الأمراض المستعصية، أسبوعيا 20 شيك، بواقع 20 ألف جنيه، أى 8 ملايين جنيه شهريا.

وأضاف الزناتى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن النقابة عملت على إتاحة خدمة صرف المعاشات بالفيزا، قبل بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الأعداد المستحقة للأعضاء والورثة حوالى 550 ألف مستحق، بجانب انتشار اللجان النقابية البالغ عددها 320، على مستوى الجمهورية، تقدم خدماتها للأعضاء، وبالتالى لا يوجد أى شئ يستدعى توجه الأعضاء للنقابة.

كان قد قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، إن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية ( صندوق الزمالة)، وافق على صرف قرض استثنائى بقيمة 10 آلاف جنيه لأعضائه الذين يمرون بظروف طارئة، مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف الزناتى، أن ذلك القرار جاء إيماناً من مجلس إدارة الصندوق بضرورة العمل على خدمة اعضائه من المعلمين وأسرهم الذين يواجهون ظروفاً طارئة خلال تلك الفترة، مؤكداُ أن ذلك القرض استثنائياً بخلاف الـ 15 ألف جنيه قيمة قرض الزواج الذي يوفره الصندوق لأعضائه، من يريد الحصول على القرض الحسن من أعضاء الصندوق أن يتقدم بطلب مرفق به كافة المستندات المطلوبة وملء النموذج المعد لذلك.

وأوضح أن القرض مخصص للحالات التالية: من له أكثر من ابن في الصف الثالث الثانوي العام والجامعات المصرية، ومن تعرض لكارثة من الكوارث كالحرائق الكبيرة أو تهدم المنازل أو السيول على أن تكون مصحوبة بمحضر شرطة، مشيرا إلى ضرورة اعتماد وموافقة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية التابع لها العضو للطلب المقدم منه.