شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة نظافة القاهرة: نرفع 23 طن مخلفات يوميا من شوارع العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة نظافة القاهرة، أن هناك حملات مكثفة تجوب شوارع العاصمة لرفع المخلفات بالتزامن مع تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث أنه يتم رفع من 20 لـ23 ألف طن مخلفات يوميا من الشوارع، بزيادة تبلغ 3 آلاف طن يوميا، عن الأيام قبل أزمة كورونا.

وأضافت هيئة نظافة القاهرة، أنه يتم نقل المخلفات بطرق آمنة وتطهير أماكن تجميعها بشكل يومى، تحت إشراف مباشر من المحافظة، بالإضافة الى المتابعة على ارتداء العمال الأدوات الوقائية للحفاظ على سلامتهم ومنع انتشار الإصابة بالأمراض مع توعيتهم بكيفية الاستخدام .

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه يتم التعاون مع وزارة البيئة للتخلص الأمن من القمامة بعد تدويرها، في مدفن العبور ليتم دفن القمامة على أعماق وتغطيتها بالرمال على خلايا متعددة بالإضافة إلى تعقيم المدفن .

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ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، علي رؤساء الأحياء ومسئولى هيئة نظافة القاهرة باستمرار حملات ازالة القمامة صباحًا ومساء مع التركيز على استغلال فترة الحظر فى تكثيف أعمال إزالة المخلفات بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا .

وأضاف محافظ القاهرة أن حملات النظافة ورفع للقمامة تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتأتى في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف أعمال رفع مخلفات القمامة ورفع كفاءة النظافة بالشوارع اثناء توقيت الحظر.

وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.