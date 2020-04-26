شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اليوم الـ32 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى التاسعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى اليوم الثاني والثلاثين من حظر التجول، على أن يجرى تطبيقه فى التاسعة مساء اليوم الأحد لليوم الثالث والثلاثين على التوالى.

ونفذت الجهات المعنية أمس قرار حظر حركة الطرق على مستوى الجمهورية من التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضون لها، وأكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة تنتهز فرصة شهر رمضان باتخاذ إجراءات تكون عودة تدريجية للحياة الطبيعية، مع استمرار الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، مع وجود إجراءات ستتخذ ضد من يخالف هذه الإجراءات الوقائية، مؤكداً أنه في حالة استمرار الأرقام وفق ما تتوقعه الحكومة سيتم تطبيق إجراءات احترازية عقب انتهاء شهر رمضان لعودة الحياة لطبيعتها، موضحا أن نمط الحياة الطبيعى في مصر لم يتأثر في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة.

وذكر رئيس الوزراء: "القضية ليست قضية ساعة الحظر، ولكنها سلوك المواطنين في الساعة التي تسبق ساعة الحظر وتشهد زحاما وتكدسا كبير للغاية"، موجها حديثه للمواطنين قائلا" لابد من الأخذ في الاعتبار التباعد بين المواطنين وبعضهم البعض، والحرص على ارتداء الكمامة".

واستطرد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة قررت عودة تقديم بعض الخدمات ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم، فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة.

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة وافقت على السماح للمطاعم بخدمات الدليفرى طوال الأسبوع، وذكر رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة يتم متابعتها يوميا لحظة بلحظة، واستطرد: "لاقدر الله إذا حدث تزايد في الإصابات سنتخذ إجراءات أشد قسوة من الإجراءات الحالية، فالموضوع مرتبط بسلوكيات المواطنين".

وأوضح رئيس الوزراء: نراقب الأوضاع أسبوعيا ونتحرك كحومة بأسس علمية واضحة ، موضحا إنه يتم دراسة كافة الأوضاع والسيناريوهات المتعلقة بالإقتصاد المصرى ما بعد كورونا ومنها قطاع السياحة الداخلية.

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وأعلن أن الحكومة فصلت بين المرضى الإيجابين أو المتعافين من المرض ولكن تحليلاتهم إيجابية للمدن الجامعة أو نزل الشباب لحين تعافيهم من المرض ليكون التركيز على الحالات المصابة في المستشفيات

وأكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن فيروس كورونا سيكون متواجد خلال الفترة المقبلة ولابد من التعايش مع إستمرار بقائه لحين ظهور علاج له.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة والجامعات خلال النصف الثانى من شهر رمضان.