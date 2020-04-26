حدث ليلاً| 3 شروط لإذاعة قرآن المغرب والفجر وحبس سما المصري وأزمة "قطونيل" في البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: تسجيل 227 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم.

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النيابة تأمر بحبس سما المصري 4 أيام

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، بحبس الفنانة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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"إذن كتابي معتمد".. الأوقاف تحدد 3 شروط لإذاعة قرآن الفجر والمغرب بالمساجد

أكدت وزارة الأوقاف، أن قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر، فيه متسع لا وجوب ولا سنة ولا ندب ولا منع أيضا، فما يحقق المصلحة وفق ظروف الزمان والمكان والحال معتبر.

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الحكومة تكشف سبب عدم الإغلاق الكامل لمواجهة كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا استعانت خلال اجتماعها الأخير بعدد من الأطباء والمختصين لاستيضاح تأثير تقليص الحظر على نسب الإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا: "الأطباء أكدوا أن الخطر الأكبر هو الاختلاط دون الالتزام بالإجراءات الوقائية".

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وزير التعليم يرد على مطالب اعتماد اختبارات القدرات وإلغاء امتحانات الثانوية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حقيقة إلغاء امتحانات الثانوية العامة، واستبدالها باختبارات قدرات، بحسب ما طالب عدد من أولياء الأمور.

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حتى 20 رمضان.. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق السعودية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في نبأ عاجل لها، صباح الأحد، رفع منع التجول جزئيًّا في جميع مناطق المملكة من اليوم.

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فلسطين: إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

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أرملة المنسي : "مش هنسى حديث السيسي عن منسي ومقارنته بالإرهابي عشماوي"

قالت منار سليم أرملة الشهيد أحمد المنسي: " إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريص منذ اليوم الأول لاستشهاد زوجي البطل أحمد المنسي على التواصل معنا ومش بينسي أهالي الشهداء خالص وبيجتمع بينا في كل وقت ودائمًا يضع أمهات وأطفال الشهداء على راسه وهو مش مقصر ودائمًا بيصدر تعليمات عشان أهالي الشهداء".

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"بين الإفطار والسحور".. نصيحة من وزيرة الصحة للمواطنين

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السبت، نصيحة إلى المواطنين الصائمين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخلطة.

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مجلس الوزراء: ارتداء الكمامة سيكون إجباريًا في وقت معين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إنه تم السماح ببدء عودة 6 خدمات في مكاتب الشهر العقاري وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل كل المكاتب أو أماكن تراخيص السيارات لضمان عدم تأثر العودة الجزئية علي انتشار وباء كورونا.

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"نشجبها وندينها"..مفتي الجمهورية عن واقعة طواف بعض المواطنين حول مجسم للكعبة

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على طواف بعض المواطنين حول مجسم للكعبة، قائلًا: "بصرف النظر عن الدوافع وراء ذلك، لا يمكننا الحديث إلا عقب صدور نتائج التحقيقات في هذا الشأن".

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مصدر: رئيس وزراء بريطانيا سيستأنف مهامه الاثنين بعد تعافيه من كورونا

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أكد مصدر حكومي بريطاني، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أبلغ وزراءه بأنه سيستأنف مهامه الإثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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أزمة إعلان "قطونيل" تصل البرلمان.. طلب إحاطة عاجل لمنعه من العرض (فيديو)

قدمت البرلمانية السكندرية مي محمود، مساء السبت، طلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، طالبت خلاله بوقف إعلان منتجات "قطونيل" للملابس الداخلية، الذي بدأ بثه مع بداية شهر رمضان، وتطبيق عقوبة قانونية على الشركة، لما وصفته بخدش الحياء العام وتجاوز القيم والعادات والتقاليد المصرية.

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حصيلة الوفيات في العالم بكورونا تتجاوز 200 ألف شخص

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، السبت، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات في العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوزت 200 ألف شخص.

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جونز هوبكنز: أمريكا تسجل 2494 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتحدة 2494 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها مساء السبت جامعة جونز هوبكنز.

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بعد شائعات موته.. يونهاب: إعلام كوريا الشمالية يتجاهل تناول حالة كيم الصحية

ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون لا يزال بعيدا عن أنظار الجمهور وليس هناك أي ذكر له في الوقت الذي تركز فيه وسائل الاعلام في بيونج يانج التي تخضع للسيطرة المشددة للدولة على تغطيتها بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة للبلاد.

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صور بقمر صناعي أمريكي تكشف تفاصيل حول مكان زعيم كوريا الشمالية

كشفت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن صورًا ألتقطت بواسطة القمر الصناعي للمجموعة "38 North" التابع للجامعة الأمريكية "جونسون هوبكنز"، والتي تعمل على جمع وتحليل المعلومات حول كوريا الشمالية، أظهرت قطارًا متوقفًا في مُنتجع للزعيم الكوري كيم جونج أون.

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