شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ذبح 141 ألف رأس ماشية و6.6 مليون طائر بالمجازر خلال الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الادارة العامة للمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن إجمالي المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية بلغ (141,315) رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر خلال الشهر الماضى .

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ،أن إجمالي المذبوحات من الدواجن (6,687,934) طائر تحت الاشراف البيطري الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من أى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة.

وكشف تقريرالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، من خلال الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير ) وعمل برنامــــج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فـــى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجـازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطرى الكامل .