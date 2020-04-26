شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان تعريفية بأصناف الذرة الجديدة لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه تم توفير جميع تقاوى الذرة الصفراء والبيضاء ، و تم التنبيه على جميع مديريات الزراعة بعمل حملات مكثفة على "رأس الغيط" لحث الفلاحين على زيادة مساحات الذرة الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، مضيفا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك لجان للتعريف بالأصناف مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى انتاجية عالية ، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.

وقال الدكتور علاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 " إن الوزارة استعدت لموسم زراعات الذرة الشامية بتوفير جميع التقاوى مبكرة النضج وعالية الانتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه، مضيفا أنه من المستهدف زراعة مليون فدان من الذرة الصفراء ومليون و500 الف فدان ذرة ابيض ، مشير الى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور تامر عبد الفتاح ، وكيل معهد المحاصيل الحقلية في تصريحات لـ "الخليج 365 " إن الوزارة استعدت بـ 42 صنفا من أصناف الذرة الشامية "الصفراء والبيضاء "للموسم الصيفى الحالى، وتوفير جميع التقاوى لجميع المساحات المستهدفة ،من خلال نشر أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مضيفا أن المستهدف زراعته من الذرة الشامية الموسم الحالى يبلغ 2.5 مليون فدان منها 1.5 مليون ذرة بيضاء ومليون ذرة صفراء وتوفير جميع التقاوى للمساحات المستهدفة زراعتها مبكرة النضج وتزيد الإنتاج خاصة الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من الاستيراد .