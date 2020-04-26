مصر | عاجل.. حبس سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حبس سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها "سما المصري"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، على أن يستكمل التحقيق معها غدًا، وستعلن النيابة العامة ما أسفرت عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية - وشهرتها سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح يوم الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها.
وقالت المحامية دينا المقدم، مقدمة بلاغ للنائب العام ضد "سما المصري"، إنها تقدمت ببلاغ ضد سما بأنها تنشر مقاطع فيديو يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "لوبس وانستجرام" تحرض فيها على الفسق والفجور مقابل مبالغ مالية.
وأضافت "المقدم"، في تصريح إلى الخليج 365، أنها عقب الإعلان أنها ستتقدم ببلاغ ضدها، قامت "سما" بمسح كافة الفيديوهات، وحاولت التواصل معها للتفاوض، ولكن قوبل التفاوض بالرفض، فيما طالبت سرعة القبض عليها.
وأفادت، بأن فيديوهات "سما" تدعو متابعيها، لفتح الكاميرات لمشاهدتها وهي تخلع ملابسها، وتطالب متابعيها، بالتقاط إسكرين شوت لها.
وأوضحت المحامية، أنه عقب القبض عليها، استقبلت التهاني من كافة متابعيها، لحرصها على قيم المجتمع.