شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: حالتا وفاة و14 حالة إصابة بـ«كورونا» في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» بالمحافظة ارتفع إلى ١٤ حالة، بالإضافة إلى حالتي وفاة، وجميعهم من مركز الداخلة ومن العاملين والمصابين الذين ترددوا على مستشفى الداخلة العام.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل خلية لإدارة الأزمة بمركز الداخلة، برئاسة حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكيل وزارة الصحة، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمركز.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، الأحد، أن إجمالي حالات الاشتباه منذ بداية الأزمة حتى الآن ٢٢٤ حالة على مستوى المحافظة، وأنه تم التحليل لجميع العاملين بالقسم من الأطباء والتمريض والعمال بمستشفى الداخلة العام بالإضافة إلى فحص المخالطين لهم.

ولفت المحافظ إلى أنه تقرر اغلاق مستشفى الداخلة العام جزئياََ، واقتصار العمل بها على أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومية.

وأكد المحافظ أنه أصدر تعليماته بتخفيض العاملين بالوحدات المحلية بمركز الداخلة لـ5% فقط من العاملين، ومنع انتقال العاملين من القرى إلى مقر عملهم بالمدينة، مع إيقاف وسائل النقل الجماعي بين مراكز المحافظة وكذلك النقل الجماعي بين مدينة موط وقراها، واقتصارها على وسائل النقل الخاصة.

وشدد الزملوط على ضرورة حرص المواطنين على اتباع الإجراءات الوقائية وتجنب التواجد بالأماكن المزدحمة قدر المستطاع.

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