شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من النائب العام ضد سما المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بحبس سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها سما المصري، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة العامة، في بيان صباح الأحد، إنه تم مواجهة المصري بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، على أن يستكمل التحقيق معها غدا، وستعلن النيابة العامة ما أسفرت عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

كان النائب قد أمر بالتحقيق مع سما المصري، وألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها، صباح اليوم الجمعة، الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها.