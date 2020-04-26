شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة تدريجيا من غد الاثنين لنهاية الأسبوع ليكون الطقس معتدلا إلى مائل للحرارة.

وحذر شاهين، في تصريحات لـ«المصري اليوم» من تخفيف الملابس، وقال: «على الناس متابعة النشرات الجوية حتى أول مايو وبمجرد انتصاف الربيع ستطمئن من حيث الملابس ولن تكون هناك انخفاضات قوية مرة أخرى»، لافتاً إلى أنه حتى الأسبوع الأول من رمضان سيكون الطقس شديد البرودة ليلاً، ودرجات الحرارة المتوقعة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح تصل لـ14 و15 درجة مئوية.

وتشير توقعات الأرصاد إلى ارتفاع في درجات الحرارة الاثنين ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغري على القاهرة والوجه البحرى «32- 15»، والسواحل الشمالية الغربية «28 – 15»، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28- 14»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32- 19»، وشمال الصعيد «32- 18»، وجنوب الصعيد «35- 21» .

أما طقس الثلاثاء فيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ويكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة والوجه البحرى «33- 16»، السواحل الشمالية الغربية «27- 16»،

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25- 15»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33- 21»، شمال الصعيد «38 – 20»، جنوب الصعيد «41- 23» .

وتنخفض درجات الحرارة الأربعاء ليسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد .

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وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة والوجه البحرى «29- 17»، السواحل الشمالية الغربية «23- 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23- 16»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33- 21»، شمال الصعيد «31- 21»، جنوب الصعيد «36- 25» .

والخميس القادم يستمر الطقس معتدل شمالاً، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على جنوب الصعيد .

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة والوجه البحرى «29- 16»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23- 15»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «31- 22»، شمال الصعيد «30- 19»، جنوب الصعيد «34- 24» .