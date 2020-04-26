شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطبيق "صحة مصر" للوقاية من عدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهدف من تطبيق "صحة مصر" على الهواتف الذكية هو تقديم سلسلة من الإرشادات تهدف إلى توعية المواطنين من فيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

”الخليج 365” يستعرض أهداف وآليات عمل تطبيق" صحة مصر" كالتالى.

1- تطبيق "صحة مصر" يمكن توفره على جميع الهواتف الذكية

2- يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

3- يحدد لمستخدميه التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

4- جميع معلومات التطبيق معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية ويتم تحديثها باستمرار.

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5- التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأي شخص في حالة وجود اشتباه في الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.

6- يمكن لأى شخص الإبلاغ من خلاله عن حالته أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها التطبيق وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التى سيتم تسجيلها وسيتم توجيهه للإجراء المناسب لحالته أو لحالة الشخص المبلغ عنه.

7- التطبيق يحتاج إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكافة الاستفسارات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة المصرية.

8- يرسل التطبيق رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات وذلك لأخذ الاحتياطات الوقائية وتجنب الإصابة.

9- يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق "الواتساب".

10 التطبيق يشمل أيضًا خاصية التنبيهات الصوتية، حيث تحتوى على تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين للتذكير بإرشادات الوقاية والحماية من العدوى.