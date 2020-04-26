شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بحبس سما المصرى 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، على أن يستكمل التحقيق معها غدًا، وستعلن النيابة العامة ما أسفرت عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

كان النائب العام أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح الجمعة 24 أبريل 2020، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها.